Hande Sarıoğlu: Erkek seviyorum

Konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı geldi.

Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki görevinden ayrılan ve şimdilerde YouTube'da program yapan Hande Sarıoğlu, yine YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Kendisine sorulan sorulan içtenlikle cevap veren Sarıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı ''Beni ne kadar abartıyorsunuz! Her yer meme zaten!'' yorumuyla şaşırtan Sarıoğlu, bu defa ''Lezbiyen misin?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu, kendisine yöneltilen ''Evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Sanki hiç erkeklerle birliktelik yaşamamış gibisiniz. Bazı kişiler lezbiyen olduğunuzu bile iddia ediyor'' yorumuna şu yanıtı verdi:

"DELİKANLI KADINIM"

"Bana ulaşmak biraz zor. Flörtler, mesajlaşmalar hiç bana kalıbımda yok. Biriyle tanışıp etkilenmemin bir hikayesi olmalı. Ortalarda kimseyle dolaşmadığım, delikanlı ve kadın gibi kadın olduğum için, bir de hiç kimselerle bir yerlerde haberim çıkmadığı için lezbiyen olduğumu düşünüyorsunuz. Düşünün yani... Ama erkek seviyorum arkadaşlar! Sadece şu anda ilişki düşünmüyorum."

"MEME ABARTILIYOR"

Türkiye'nin en büyük sorununun cinsellik olduğunu belirten Sarıoğlu, ''Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks. Bunu aşamadığımız için ilerleyemiyoruz. Bir de şöyle bir şey var: Sevişmek, varoluş sebebimiz. Senin 'meme' diye abarttığın şey, doğduğunda beslendiğin yerdi. Sen bunu emerek büyüyorsun oğlum! Ben mi bu kadar basitleştiriyorum bu konuyu, ben mi yanlış düşünüyorum, anlamıyorum. Ne kadar abartıyorsunuz ya!'' ifadelerini kullandı.