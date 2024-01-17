Hande Sarıoğlu fena korkuttu! Hastane odasından paylaşım yaptı... Ünlü spor spiker iHande Sarıoğlu, ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

ensonhaber.com

Pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, uzun zamandır ortalarda yoktu.

Güzel ismin hayranları, paylaşım yapmayınca telaşa kapıldı...

Sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Hande, hayranlarının merağını da giderdi.

Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim kist ameliyatı olduğunu duyurdu. Sunucu paylaşımında sağlık durumuyla ilgili bilgi de verdi.

"Geri döneceğim..."

Sarıoğlu, paylaşımında şunları ifade etti:

"Herkese selamlar, ortalarda yokum bu aralar, sizleri merakta bıraktığımı farkettim. Küçük bir kist ameliyatı olduğum için cuma gününden beri istirahatteyim arkadaşlar. Her şey yolunda, iyiyim, en kısa sürede iş ve günlük hayatıma geri dönmüş olucağım"