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    Hande Sarıoğlu, file çorabını hediye etti

    Hande Sarıoğlu'nun külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 08:16
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 09:11
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    Hande Sarıoğlu, file çorabını hediye etti

    Yaptıkları, söyledikleri ve giydikleriyle sürekli gündeme gelen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, dikkat çekmeye devam ediyor.

    Hande Sarıoğlu daha önce külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca ünlü isim çoraplarını hediye etmişti.

    "Seni daha çok titreteceğim"

    Bu sefer file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söylemişti.

    Hande Sarıoğlu bir önceki yayında file çorabı kazanan kişiyi de yayına aldı. Güzel sunucu, kendisiyle buluşunca heyecanlanan takipçisine  "Seni daha çok titreteceğim" dedi.

    Hande Sarıoğlu, file çorabını hediye etti #1

    Hande Sarıoğlu, file çorabını hediye etti #2


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