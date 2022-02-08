Hande Sarıoğlu: Güzel olduğum için sevilmiyorum

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu ülkede güzel ve seksi olduğu için sevilmediğini öne sürdü.

Oryantal dans videosuyla işinden olan sunucu ve spiker Hande Sarıoğlu, YouTube'daki bir programa konuk oldu. Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sarıoğlu, ''Ben bu güzelliğimle birçok kadını üzerim'' dedi.

"EVLİ ERKEKLER KIRMIZI ÇİZGİM"

Sarıoğlu, ''Güzelliğinizle mi ön plandasınız?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Sarıoğlu, ''Niye güzelliği yeriyorsun ki? Güzel bir kadının sana ne zararı var? Ben bu güzellikle birçok kadını üzebilirim, çok rahat bir şekilde birçok kadına zarar verebilirim. Ama benim hayatımda evli adamlar kırmızı çizgidir. Bir kadının duruşu olacak. Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, başka bir kadına yapmayacaksın! Bu kadar basit... Bir kadın, başka bir kadının kocasına göz dikemez.

"AÇMAYI SEVERİM"

Ben çok seksi ve göz önünde bir kadınım ama birilerini düşürmek için uğraşmıyorum. Ben dekoltemle eğlenmeye çıksam hemen yapıştırırlar 'bu da aranmaya çıkmış' diye. Benimle bir erkek göz göze bile gelemez. Bu bir duruştur. Ben açmayı çok seviyorum!'' ifadelerini kullandı.