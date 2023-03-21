Hande Sarıoğlu, Hakan Akkaya ile yaptığı kavgayı anlattı

Ünlü modacı Hakan Akkaya ve sosyetenin ünlü ismi Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil İkonu yarışmasına 4 gün sunuculuk yapabilen Hande Sarıoğlu, yarışmayı terk etmişti.

Sarıoğlu ve Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık, 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü.

Yaşanan tartışmanın ardından yarışmadan ayrılan Sarıoğlu, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yaşanan tartışmanın iç yüzünü anlattı.

Akkaya'nın en başından beri programı sahiplendiğini ve kendisini istemediğini söyleyen Sarıoğlu, şunları anlattı:

"Ben 4. bölümden sonra adaya veda ettim. Beni göndermediler de bizim en başından beri Hakan Akkaya ile yıldızımız barışmadı. Programda ilk Hakan Akkaya ile anlaşılmış. O da yanına partner olarak Aslıhan Doğan Turan'ı alıyor. Bu program sanki Hakan'ın programı gibi oluyor. Ben sunucu olarak tanıştırılınca Hakan'a sürpriz oluyorum. Hakan en başından beri kendi sunmak için sunucu istememiş. Daha fazla ekranda olmak istemiş. Beni en başından beri programda istememiş. Yapımcılar benden idare etmemi istedi. İlk tanışma toplantısında bile herkese enerjimizin tutmadığını söylemiştim. En başından beri istenmeyen biriydim."