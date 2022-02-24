Hande Sarıoğlu, imaj yeniledi

Her yaptığı olay olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Oryantal videosu ile Habertürk'teki işini bırakmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, işsiz kalınca YouTube'dan bahis programı yapmaya başlamıştı.

Hem giyim tarzı hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıoğlu, imaj değişikliğine gitti.

"ALMAN 3. LİG TOPÇUSU"

Sarı tondaki saçlarını iyice açtıran ünlü sunucudan yeni fotoğraf geldi. "Alman 3. lig topçusu" yorumuyla yeni imajını paylaşan Sarıoğlu, takipçilerini ikiye böldü.

Takipçilerinin bir kısmı Sarıoğlu'nu yeni imajını daha güzel bulurken bir kısım ise eski saçlarına geri dönmesini istedi.