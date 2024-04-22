Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında birbirine girdi Magazin programında sunucu olan Hande Sarıoğlu ile Yağmur Çevik'in canlı yayındaki tartışmaları, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Magazin dünyasında her geçen gün farklı bir olay gerçekleşiyor.

Bu defa magazin programı sunan Hande Sarıoğlu ile Yağmur Çevik, kavga etti.

"Biz burada Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı konuşurken Hasan Can nereden çıktı?" diyen Sarıoğlu'na Çevik, fena sinirlendi.

Çevik ise "Hande sen ne yapmaya çalışıyorsun?" dedi. İkilinin devam eden konuşmasında sesleri de yükseldi.

İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

"Sen şimdi neye alındın?" diyen Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu'na sitem ederek, her zaman bu tavrı sergilediğini söyledi.

Konunun Hasan Can'a gelmesine sinirlenen Sarıoğlu ise alınganlık yaptığını söyleyerek, tavrını sürdürdü.

Çevik'in "Magazin bilmiyorsun bırak. Magazin içinde magazin yapılır. Biraz magazin izle sen. Magazin bilmiyorum de bırak Arto ile ben konuşayım" sözleri ise Sarıoğlu'nu çileden çıkardı.

"Kahveni iç"

"Kahveni iç. Neden sinirleniyorsun. Kahveni iç." diyerek elindeki fincanı Yağmur Çevik'e gösteren Hande Sarıoğlu, "Sensin sensin. En çok sensin" dedi.