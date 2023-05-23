Hande Sarıoğlu yılan dansı yaptı! Gören fiziğine hayran kaldı Son zamanların en fazla konuşulan isimlerinden birisi olan Hande Sarıoğlu, yılan dansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Son zamanların iddialı isimlerinden olan Hande Sarıoğlu, gündemden düşmüyor.

Habertürk TV'den ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden yayınlar yapan Hande, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Cesur paylaşımları ve cesur söylemleri sayesinde de ünlenmeye devam ediyor.

Özellikle İcardi ile ilgili yaptığı yorumlarla tanınan Hande Sarıoğlu'ndan yılan dansı geldi.

Hande Sarıoğlu şov yaptı

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel spiker taytını giyip kamera önüne geçti.

Yılan dansı yaptığı anları paylaşan Hande Sarıoğlu, hayranlarını yine mest etti.

Kıvrımlarıyla, maç tahminleriyle ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren spikere beğeni yağdı.