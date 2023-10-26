Hande Sarıoğlu'ndan hayranlarını üzecek haber: Hayatıma hoş geldin güzel adam İddialı pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından erkek arkadaşını paylaştı. Sarıoğlu, "Hayatıma hoş geldin" notunu ekledi.

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Sunucu Hande Sarıoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cesur sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olan Sarıoğlu, güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Adı sık sık aşk dedikodularına karışan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde hayalindeki erkeği açıklamıştı.

Aşkını ilan etti

Sarıoğlu, "Paçasına sarılırım” demişti ve son paylaşımıyla yeni aşkını ilan ederek “Hayatıma hoş geldin güzel adam.” notunu paylaştı.

Erkek arkadaşının doğum gününü kutlayan Sarıoğlu’nun paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Kokoreç restoranı sahibi

Öte yandan Sarıoğlu’nun sevgilisinin kim olduğu da merak konusu oldu.

Eren Sözer'in, ünlü bir midye ve kokoreç restoranı sahibi olduğu öğrenildi.