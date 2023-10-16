Hande Sarıoğlu'nun doğum günü pozları İddialı pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu doğum günü pozlarını paylaştı.

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Sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çekmeye devam ediyor. engüzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri

Instagram hesabını aktif kullanan ve güzelliğiyle ilgi odağı olan Sarıoğlu, doğum günü pozlarını paylaştı.

"40 gün 40 gece beybi"

19 Eylül doğumlu olan güzel isim paylaşımlarına "40 gün 40 gece beybi" ve "27. pastam" notunu düştü.

35 yaşındaki Hande Sarıoğlu daha önce de Instagram hesabından doğum gününü kutladığı anları paylaşmıştı.

Ünlü ismin yaşını duyanlar "Ben 34'üm. Benden 1 yaş büyük olman tuhaf", "25 gösteriyorsun", "Asla yaşını göstermiyorsun" yorumlarında bulundu.