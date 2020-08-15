Hande Soral, Afrika örgüsü yaptırdı

Güzel oyuncu, yeni yaptırdığı Afrika örgüsü saçlarıyla sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaz tatiline kısa bir süre ara veren 33 yaşındaki Hande Soral, tarz değişikliğine gitti.

Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran Soral, bambaşka bir imaja büründü.

AFRİKA İMAJI

Yeni saçlarını Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaşan güzel oyuncunun bu tarzı ise takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Paylaşımları binlerce beğeni alırken, yorum kısmına da, "Çok yakışmış" yorumları yağdı.