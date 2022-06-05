Hande Soral: Ali'ye kendim bakacağım

Beş gün önce doğum yaparak ilk kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Hande Soral, oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyledi.

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz pazartesi ilk bebeklerini dünyaya getirdi.

Erkek çocuk sahibi olan Hande Soral ile İsmail Demirci çifti, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Doğumun ardından eşi ve oğlu ile hastane odasında çekilen aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Soral, gönderisine ''Hoş geldin oğlum...'' notunu düştü.

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift, önceki gün bebeklerinin ilk kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında görüntülendi.

''Oğlumla ilk günüm''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü çiftten İsmail Demirci, ''Ali'yi kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu. Bu aralar çok yoğun çalıştığım için oğlumla bu ilk günüm ve çok mutluyum. Hande'nin doğumuna girdim, çok heyecanlı ve stresliydi. Hande için daha zordu.'' dedi.

''Birbirimize alışıyoruz''

Bebeğini normal doğum yöntemi ile dünyaya getirdiğini belirten Hande Soral, ''Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu.'' şeklinde konuştu.

"6 ay evde Ali ile ilgileneceğim"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyleyen Soral, ''Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. 6 ay evde Ali ile ilgileneceğim ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem, ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek.'' dedi.