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    Hande Soral: Bebeğimin ismi belli

    Hande Soral - İsmail Demirci çifti şimdilerde oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 15:09
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    Hande Soral: Bebeğimin ismi belli

    Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

    "BOĞA OLACAK"

    Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından hamileliği ve bebeği ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Mayıs ayının 3. haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen Soral "Oğlumuz Boğa erkeği olacak" dedi.

    Oğluna ne isim koyacağı merak edilen Hande Soral "Çok uzun zamandır belli, yakında paylaşacağım" yanıtını verdi.

    Hande Soral: Bebeğimin ismi belli #1

    Hande Soral: Bebeğimin ismi belli #2


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