Euro
14.7273
-2.85%
Dolar
13.0174
-3.12%
Altın
736.43
-4.71%
Borsa
1.892
0%
Bitcoin
672.732
-17.61%
BTXN Coin
39.32
2.66%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Hande Soral hamile olduğunu açıkladı

    Ünlü oyuncu Hande Soral, dört yıldır evli olduğu meslektaşı İsmail Demirci'yle paylaştığı karede, bebek müjdesi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 19:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Soral hamile olduğunu açıkladı

    Ünlü oyuncu Hande Soral, hamile olduğunu açıkladı.

    2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Soral, hamileliğini Instagram'dan duyurdu.

    ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

    Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı. Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu.

    Soral'a kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

    Hande Soral hamile olduğunu açıkladı #1

    Hande Soral hamile olduğunu açıkladı #2

    Hande Soral hamile olduğunu açıkladı #3

    Hande Soral hamile olduğunu açıkladı #4

    Hande Soral hamile olduğunu açıkladı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir