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Hande Soral hamile olduğunu açıkladı
Ünlü oyuncu Hande Soral, dört yıldır evli olduğu meslektaşı İsmail Demirci'yle paylaştığı karede, bebek müjdesi verdi.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 19:49
Ünlü oyuncu Hande Soral, hamile olduğunu açıkladı.
2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Soral, hamileliğini Instagram'dan duyurdu.
ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı. Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu.
Soral'a kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.