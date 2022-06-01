Hande Soral, hastaneden fotoğraf paylaştı

Hande Soral, bebeğiyle hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Hoş geldin oğlum" yazdı.

Oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci'nin bebekleri dün akşam dünyaya geldi. Hande Soral, oğlu Ali ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Erkek çocuk sahibi olan çift, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.

"Hoş geldin oğlum"

Hande Soral, bebeği ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından "Hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı.

Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi.