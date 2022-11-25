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    Hande Soral, minik oğluyla alışverişte

    Şu sıralar ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Hande Soral, oğlu Ali ile fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 10:24
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    Hande Soral, minik oğluyla alışverişte

    Oyuncu çift Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucaklarına aldı.

    "Hep göz göze diz dize"

    Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Hande Soral, bu kez oğluyla fotoğrafını paylaştı. Soral yayınladığı kareye; "Hep göz göze diz dize" notunu yazdı.

    "Saç rengi bana benziyor" i

    Sevimli bebeğiyle paylaşımda bulunan Soral'ın paylaşımına eşi İsmail Demirci esprili bir yorum yaparak "Saç rengi bana benziyor" ifadelerini kullandı.

    Hande Soral, minik oğluyla alışverişte #1

    Hande Soral, minik oğluyla alışverişte #2


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