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    Hande Soral, tatilde

    Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve kardeşi Bedirhan’la Bodrum tatilinde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 08:06
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    Hande Soral, tatilde

    Ünlü oyuncu Hande Soral, tatile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral’la çıktı.

    EŞİ YEMEĞİNİ YEDİRDİ

    Günü şezlongunda geçiren Hande Soral’ın keyfine diyecek yoktu. Bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenen Hande Soral’a eşi elleriyle hamburger yedirdi. Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.

    Hande Soral güneşlenirken iz kalmaması için bikinisinin üstünü çıkardı.

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