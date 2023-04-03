Hande Soral ve İsmail Demirci'den aile pozu geldi: Ali'nin yüzü ilk kez görüldü Oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları oğulları Ali'yi paylaştı. "Çekirdek ailem" notuyla paylaşılan kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterine hayat veren Hande Soral, oyunculuğuyla büyük bir beğeni topluyor.

2017 yılında kendi gibi oyuncu İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Soral'ın evliliği örnek çiftler arasında gösteriliyor.

Geçtiğimiz yıl da ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, çocuklarına Ali ismini verdi.

Genç çiftten aile pozu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ikili, sık sık aile pozlarıyla gündem oluyor.

Demirci romantik paylaşımlarda bulunurken bir aile pozu da Hande Soral'dan geldi.

Ali'yi ilk kez gösterdiler

Doğumundan itibaren çocuğunun yüzünü göstermekten kaçınan genç oyuncu, bu kez oğlu Ali'yi takipçileriyle paylaştı.

4 kare birden paylaşan Soral, "Çekirdek ailem" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni alırken, Ali'yi ilk kez görenler de yorum yağdırdı.

İşte o kareler...