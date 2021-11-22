Hande Soral ve Taner Ölmez'den Alef pozu

Alef dizisinin 2. sezonuna dahil olan Hande Soral ve Taner Ölmez, birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, bu rolüyle büyük çıkış yakalamıştı.

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Dizisi yayından kalkan Ölmez, ardından Blu TV'de yayınlanan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ''Alef'' dizisinin 2. sezonuna dahil olmuştu.

Alef 2. sezona dahil olan bir diğer oyuncu ise Hande Soral idi. Hande Soral ve Taner Ölmez sette bir araya geldi.

"BENZİYOR MUYUZ?"

Alef dizisinin yeni bölümünde rol alacak olan Hande Soral, Taner Ölmez ile bir pozunu da paylaştı. Soral, paylaşımında "Abicimle benziyor muyuz?" sorusunu sordu.

İkilinin hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.