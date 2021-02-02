Hande Soral'dan anlamlı çağrı

Hande Soral, yeni yaşına iyilik yaparak girecek.

Ünlü oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. 3 Şubat'ta 34 yaşına girecek olan Soral, doğum gününde hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne yardım yapılmasını istedi.

"BAĞIŞLAR BENİ ÇOK SEVİNDİRECEK"

Instagram'da bir kampanya başlatan Soral, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler" diyerek sevenlerine seslendi.