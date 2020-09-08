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Hande Soral'dan eşine aşk ilanı

Hande Soral'dan eşine aşk ilanı

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, sosyal medya hesabından eşi ile verdiği aşk pozunu yayınladı.