Dolar
7.4605
0.0818%
Euro
8.8037
-0.0805%
Altın
1927.15
-0.0829%
Borsa
1096.81
0%
G. Altın
462.184
-0.0292%
Bitcoin
76441.71
-0.5125%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Hande Soral'dan eşine aşk ilanı

    Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, sosyal medya hesabından eşi ile verdiği aşk pozunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 07:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Soral'dan eşine aşk ilanı

    Ünlü oyuncu Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında dünyaevine girmişti.

    Instagram hesabını aktif kullanan Soral, eşi ile romantik fotoğraflarını takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

    "SENİ SEVİYORUM"

    Soral, önceki gün eşi İsmail Demirci ile çekilen aşk pozunu "Seni seviyorum" notuyla yayınladı.

    Hande Soral dan eşine aşk ilanı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir