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- Hande Soral'dan eşine aşk ilanı
Hande Soral'dan eşine aşk ilanı
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, sosyal medya hesabından eşi ile verdiği aşk pozunu yayınladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 07:49
Ünlü oyuncu Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında dünyaevine girmişti.
Instagram hesabını aktif kullanan Soral, eşi ile romantik fotoğraflarını takipçileriyle sık sık paylaşıyor.
"SENİ SEVİYORUM"
Soral, önceki gün eşi İsmail Demirci ile çekilen aşk pozunu "Seni seviyorum" notuyla yayınladı.