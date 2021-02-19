Hande Soral'dan özlem dolu paylaşım

İstanbul'da yaşayan ama işleri dolasıyla sürekli şehir dışında olan Hande Soral ve İsmail Demirci'nin özlem dolu paylaşımları dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakteri ile ekranlara dönen güzel oyuncu Hande Soral ile Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey'i canlandıran eşi İsmail Demirci, kadrosunda bulundukları dizilerinin çekimleri nedeniyle birbirlerini göremiyor.

"YOLLAR AYRI, KALPLER BİR"

Bu ayrılık, ikilinin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Dizi çekimlerinden fırsat buldukça İstanbul'da buluşan evli çiftten Hande Soral, Instagram hesabından eşi İsmail Demirci'nin havaalanında yer aldığı karesini "Yollarımız ayrı ama kalplerimiz bir." notuyla takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncunun eşine olan özlemini adeta dile getirdiği fotoğrafa, takipçilerinden ilgi büyük oldu.