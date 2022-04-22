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    Hande Soral'ın güneş keyfi

    Oğlunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hande Soral güneşin keyfini çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:25
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    Hande Soral'ın güneş keyfi

    Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

    Ali Demirci geliyor

    Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

    Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.

    Gözlerime inanamıyorum

    Hande Soral son olarak triko yeşil elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüyen karnı dikkat çeken Soral, paylaşımına "Gözlerime inanamıyorum güneş mi o?" notunu düştü.

    Hande Soral ın güneş keyfi #1

    Hande Soral ın güneş keyfi #2


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