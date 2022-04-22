Hande Soral'ın güneş keyfi

Oğlunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hande Soral güneşin keyfini çıkarıyor.

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

Ali Demirci geliyor

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.

Gözlerime inanamıyorum

Hande Soral son olarak triko yeşil elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüyen karnı dikkat çeken Soral, paylaşımına "Gözlerime inanamıyorum güneş mi o?" notunu düştü.