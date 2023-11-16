Hande Subaşı çok konuşulacak açıklama: Bir çocuğa bakacağıma 10 tane köpeğe bakabilirim" Anne olmayı düşünmediğini söyleyen Hande Subaşı, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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2012 yılında hayatını birleştirdiği Can Tursan ile 2016'da boşanan 39 yaşındaki güzel oyuncu Hande Subaşı, bir süre sonra iş insanı Alican Ulusoy'a gönlünü kaptırmıştı.

Subaşı, en büyük destekçisinin iş insanı sevgilisi Alican Ulusoy olduğunu söylemiş, evlilikle ilgili soruya ise "Evlilik düşüncesi yok.” yanıtını vermişti.

Hayvansever oyuncu, yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"Genç yaşlarda cesaret edilebilecek bir şey bence"

Köpeklerine çok düşkün olduğunu her fırsatta dile getiren Subaşı, "Bir çocuğa bakacağıma 10 tane köpeğe bakabilirim.

Gördüklerim ve dinlediklerim, çocuk olayına biraz mesafeli yaklaşmama neden oldu. Genç yaşlarda cesaret edilebilecek bir şey bence. Yaş aldıkça insanın aklı başına geliyor! Büyük konuşmak istemiyorum ama bebek planım hiç yok." dedi.