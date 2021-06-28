Euro
10.4335
-0.32%
Dolar
8.7397
-0.28%
Altın
499.22
-0.57%
Borsa
1.382
-0.73%
Bitcoin
297.583
2.93%
EXEN Coin
30.50
-0.84%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Hande Subaşı tatilde

    Ünlü oyuncu Hande Subaşı, tatil sezonunu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Subaşı tatilde

    En az oyunculuktaki istikrarlı başarısı kadar güzel sesiyle de beğeni toplayan 2005 Miss Turkey birincisi Hande Subaşı ve iş adamı sevgilisi Alican Ulusoy, tatil için Çeşme'ye gitti.

    SEVGİLİSİ ÇEKTİ

    Ulusoy ise teknede keyif yaparken bir yandan aşkını videoya çekti. İş adamı, denize düşen aşkını, "Bir varmış bir yokmuş" diyerek paylaştı.

    Deniz sporlarına düşkünlüğüyle bilinen Subaşı’nın paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Hande Subaşı, tatilde ViDEO

    Hande Subaşı tatilde #1

    Hande Subaşı tatilde #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir