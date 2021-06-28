Ünlü oyuncu Hande Subaşı, tatil sezonunu açtı.

En az oyunculuktaki istikrarlı başarısı kadar güzel sesiyle de beğeni toplayan 2005 Miss Turkey birincisi Hande Subaşı ve iş adamı sevgilisi Alican Ulusoy, tatil için Çeşme'ye gitti.

SEVGİLİSİ ÇEKTİ

Ulusoy ise teknede keyif yaparken bir yandan aşkını videoya çekti. İş adamı, denize düşen aşkını, "Bir varmış bir yokmuş" diyerek paylaştı.

Deniz sporlarına düşkünlüğüyle bilinen Subaşı’nın paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hande Subaşı, tatilde ViDEO