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    Hande Subaşı'nın üçüncü yıl mutluluğu

    İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı, evliliklerinin 3. yılını kutladılar.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 15:01
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    Hande Subaşı'nın üçüncü yıl mutluluğu

    Tescilli güzel Hande Subaşı, Alican Ulusoy ile aşkında üçüncü yılı geride bıraktı.

    Hande'ye sürpriz

    Sosyetik iş adamı Alican Ulusoy, önceki gün birlikte yaşadıkları evlerini süsleyerek oyuncu ve şarkıcı aşkına sürpriz bir kutlama hazırladı.

    Sosyal medya hesabından fotoğraflar yayınlayan Hande Subaşı'nın mutluluğu objektife işte böyle yansıdı.

    Hande Subaşı nın üçüncü yıl mutluluğu #1

    Hande Subaşı nın üçüncü yıl mutluluğu #2


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