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- Hande Subaşı'nın üçüncü yıl mutluluğu
Hande Subaşı'nın üçüncü yıl mutluluğu
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı, evliliklerinin 3. yılını kutladılar.
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 15:01
Tescilli güzel Hande Subaşı, Alican Ulusoy ile aşkında üçüncü yılı geride bıraktı.
Hande'ye sürpriz
Sosyetik iş adamı Alican Ulusoy, önceki gün birlikte yaşadıkları evlerini süsleyerek oyuncu ve şarkıcı aşkına sürpriz bir kutlama hazırladı.
Sosyal medya hesabından fotoğraflar yayınlayan Hande Subaşı'nın mutluluğu objektife işte böyle yansıdı.