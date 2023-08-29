Hande Yener, 5 günde 4 kilo verdi Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur elbiselerle gözleri üzerine çeken Hande Yener'i konser maratonu eritti.

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Şarkıları kadar sahne tarzıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Hande Yener, yoğun konser programıyla dikkat çekiyor. Başarılı şarkılara imza atan ve her zaman formda vücudu ile beğeni toplayan Hande Yener son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde.

5 günde 4 kilo gitti

Hande Yener, üst üste verdiği 5 konserle yeni bir rekora imza attı. Bitlis, Muş, İzmir, Çınarcık ve İstanbul’da arka arkaya sahneye çıkan Yener, 4 bin km yol yaparak 80 bin kişiye ulaştı. Konserlerinde 5 ayrı kostüm giyen şarkıcı, toplam 9 saat sahnede kaldı. Hande Yener 5 günde 4 kilo verdi.

Yener, geçtiğimiz haftalarda Yenikapı'da düzenlenen 'İstanbul Festivali'nde sahne almış konser öncesi ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermişti.

"Barbie değil gerilla gibiyim"

Muhabirlerin, "Barbie bebek gibi olmuşsunuz" iltifatına yanıt veren Hande Yener, "Barbie değil gerilla gibiyim" dedi.