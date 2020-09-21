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    Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum

    Hande Yener, koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Misha ile evde vakit geçirdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 08:21
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    Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum

    Hande Yener, önceki gece Maslak'ta görüntülendi. Yener, bir işi olmadıkça hala evden çıkmadığını açıkladı.

    "ÇOK UYUMLUYUZ"

    Koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Misha ile evde vakit geçirdiklerini söyleyen Yener, “Beraberliğimiz mutlu, mesut gidiyor. Müzik yaparak geçiyor zamanımız. Hayatlarımız birbirine çok uyumlu.

    "FAZLA KURCALAMAYA DEĞMEZ"

    Evlilik düşünmüyorum. Bizim için daha erken. Biz çok iyi arkadaşız ve mutlu bir çiftiz. Bu bize yetiyor. Hislerimiz ilk günkü gibi taze. Fazla kurcalamaya değmez” diye yanıtladı.

    Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum #1

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