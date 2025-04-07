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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası provokatörler, polise saldırdı.

Sokağa çıkan ve polise saldıranlar, tek tek gözaltına alındı.

Konserinde konuşan Hande Yener ise polise saldıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesine de küfreden bu gençlerin serbest bırakılması gerektiğini söylerken, araya da hayvana şiddete yönelik sözler ekledi.

Hande Yener'in konuşmasını dinleyenler, "hayvana ve kadına şiddetin" konuyla ne alakası olduğunu sordu.

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Yener, konuşmasında mutlu olamadığını da belirtti ve şöyle dedi:

"UYKUM RAHAT DEĞİL"

Hepimizin sesi duyulacak. Ben bekliyorum merhametli bir karar. Sonuna kadar arkasındayız gençlerimizin. Bunu bildirmek istiyorum, ben de kendi adıma da fikrimi beyan edeyim. İçimiz huzursuz. Bunu bilin yani. İçimiz rahat değil, uykular rahat değil.

"NE KADINA NE DE HAYVANLARA ŞİDDETİ SİNDİREMİYORUM"

Yediğimiz içtiğimiz tatsız yani. Kelek kavun gibi bir hayat şu anda. Ama ayakta durmamız lazım. Böyle olmasını hiçbirimiz istemiyor. Ne kadına şiddet, ne hayvanlara şiddet, ne gençlerimize bu yapılanları asla sindiremiyorum. Asla mutlu olamıyorum. Yine de pozitif gücümüzle başaracağımıza inanıyorum. Pozitif güç her zaman kazanır.