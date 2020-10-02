Hande Yener, kariyerinin 20. yılını 'Carpe Diem' ile kutladı

Türk pop müziğinin ünlü ismi Hande Yener, kariyerinin 20. yılına özel hazırladığı albümüyle sevenleriyle buluşuyor.

Müzik hayatında 20 yılı geride bırakan Hande Yener, 'Carpe Diem' adlı albümüyle kutlama yaptı.Albümün ilk video klibi ‘Carpe Diem’ için İtalya’yı tercih eden Hande Yener, Aytekin Yalçın yönetmenliğinde tamamen tasarım bir klibe imza attı. Klibin çekildiği yuvarlak evin mimarisi ve evin içerisinde kullanılan tüm eşyalar ünlü marka ve tasarımcıların imzasını taşıyor.

'CARPE DİEM' STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Ludwig Mies van der Rohe isimli ünlü Alman tasarımcıya ait sandalyeyi albüm kapağında kullanan Yener, klipte de Fransız tasarımcı Le Corbusier’in şezlong biçimindeki sandalyesini tercih etti. Sıra dışı tarzı ile dikkat çeken sanatçının stylingini İtalyan stilist ve moda tasarımcısı Gabriele Papi yaparken; saç ve makyaj için de İtalyan artistler ile çalışıldı. Klipte Yener’e İtalyan model Pierre eşlik etti.

ŞAPKALARIYLA AKIM BAŞLATTI

‘Carpe Diem’ albümündeki tüm şarkılara kısa tanıtımlar çeken Hande Yener, sosyal medyada paylaştıkları ile büyük beğeni topladı. Her kıyafeti ve aksesuarı olay olan Yener, özellikle şapkalarıyla dikkat çekti. Carpe Diem albümünün fotoğrafları ve tanıtımı için 8 ayrı şapka kullanan sanatçı, tarzı ile yeni bir akım başlattı.