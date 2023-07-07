Hande Yener: Kıskançlıkla sınandım Ünlü şarkıcı Hande Yener, aşk hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Çıkardığı şarkılar ve sahne tarzıyla çok konuşulan 50 yaşındaki Hande Yener, katıldığı bir programda samimi açıklamalrda bulundu. Uzun zamandır hayatına kimseyi almayan ünlü şarkıcının aşktan yana yüzü bir türlü gülmüyor.

Hayatına giren erkeklerin ortak özelliklerinden bahseden Yener, kıskançlıkla mücadele edemediğini söyledi.

"Psikolojik şiddetin altındasın"

İlişkilerinde kafasına göre birini bulamayan ünlü şarkıcı şöyle konuştu: “Birçok ilişkide kıskançlıkla sınandım; ‘Çalışma, şunu giyme, sahnede şunu yapma’ gibi psikolojik şiddetin altındasın başa çıkamıyordun”