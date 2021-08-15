Hande Yener, otostop çekti

İzmir'de aşırı trafik yüzünden aracından inip otostop çekerek bir gencin motosikletine binen şarkıcı "İnanılmaz bir trafik var. Motorla kendimi bıraktırıyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerdeki “Çok fazla karışan çıkmaya başladı, başka ülkelerden bizim ülkemize laf atanlar çıkmaya başladı. Konuşmayı sevmiyorum, icraatçıyım, kadınlar adına özgürlüğümüzü gösteriyoruz.” açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken popçu Hande Yener, yeni paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Konser için İzmir’e giden şarkıcı, aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte buldu.

Aracından inen Hande Yener, bir gencin motosikletine bindi.

“MOTORLA KENDİMİ BIRAKTIRIYORUM”

Bu anları kayda alan şarkıcı, Instagram hesabından paylaştı.

Yener’in görüntüde, "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz." dediği duyuldu.

Hande Yener, konsere yetişmek için otostop çekti VİDEO

“BACIM KASK TAKSAYDIN”

Paylaşıma birçok yorum da geldi. Onlardan biri de Seda Sayan’dı.

Seda Sayan, şarkıcıya "Bacım kask taksaydın Allah esirgesin" yazınca, Hande Yener de "Çok yavaş gittik trafik açılınca kendi arabama geçtim" yanıtını verdi.