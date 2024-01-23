Hande Yener sahne tarzıyla dikkat çekti! Şarkıcı hayranları çok beğendi Şarkılarının kliplerinde giydiği kıyafetlerinin tarzıyla adından sıkça söz ettiren popçu Hande Yener, dikkat çeken sahne tarzıyla konuşuldu.

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Birçok popüler şarkısı bulunan pop müziğinin en başarılı kadın şarkıcılarından Hande Yener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında şöhret olmadan önceki yaşamından bahsetmişti.

Yener, zor günler yaşadığını, durakta otobüs beklerken her ayağı ıslandığında ağladığını söylemişti.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, son olarak sahne tarzıyla gündem oldu. Yener'e sosyal medyada adeta yorum yağdı.

“Bu nasıl güzellik”

Hande Yener’i cesur tarzıyla görenler; “Bu nasıl güzellik”, "Yaş kaç Hande?", "Bu ne güzellik", "Sahne tarzı dikkatimi çekti" gibi yorumlar yapıldı.