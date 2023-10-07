Hande Yener, Simge Sağın'a gönderme yaptı! 'Başka takımın maçına gitmezdim' Şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına giderek, Mauro Icardi ile sarı kırmızı taraftarın arasında 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Fenerbahçeli olan Yener de, "Beşiktaş ya da Galatasaraylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim" dedi.

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Son zamanların sevilen şarkısı 'Aşkın Olayım', futbolseverlerin de diline pelesenk oldu.

Galatasaray taraftarının, takımın sevilen forvet oyuncusu Mauro Icardi'ye ithaf ettiği şarkı 7'den 70'e herkesin dilinde.

Öyle ki, iç saha maçında Icardi'nin gol atmasının ardından yine söz konusu şarkı çalıyor.

Bunun üzerine şarkının sahibi Simge Sağın ile Icardi arasında bir samimiyet oluştu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Galatasaray, kutlamalara Sağın'ı da davet etti.

Ancak Sağın'ın Beşiktaşlı olduğu biliniyor.

Yener'den eleştiri

Magazin ve futbol gündeminde uzun süredir yer alan yüzleri güldüren olay, şarkıcı Hande Yener'in tepkisini çekti.

YouTube’da Sibel Arna'nın kanalına konuk olan şarkıcı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Onların stadına maça gitmezdim"

Simge Sağın'a gönderme yapan Yener, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçeli iki futbolcu iki şarkımı sahiplendi. Maçta ya Beni Sev çalıyor ya da Sebastian. Dedim stad beni çağırıyor. Hem maça gittim, hem de sağ olsun başkanımız Ali Koç beni özel bir geceye davet etti, formamı imzaladı. Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasaraylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim.

"Simge Beşiktaşlı olarak Galatasaray’ın maçına gitti"

Fenerliyim ya ben. Simge Beşiktaşlı olarak Galatasaray’ın maçına gitti. Kendince çözdü durumu ama taraftarlar bunu anlamıyor. Bir kere beni Beşiktaş davet etti ama gidersem ne olur bilemediğim için gidemedim. Simge’ye soralım bunu.

Bunun üzerine eleştirilerin hedefindeki Sağın cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.