Hande Yener: Tur olarak çok öndeyim

Hande Yener, uzun yıllar rakip olarak görüldüğü meslektaşı Demet Akalın'la polemik yaşadığı günleri özlediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Gecede ‘En İyi Pop Kadın’ ile ‘Yılın En Tarz Albümü’ ödülü alan Hande Yener, ilginç kostümüyle dikkat çekti.

"ÖNEMLİ OLAN FARKLI OLMAK"

Tepeden tırnağa siyah deriden yapılma kostümle törene katılan şarkıcı, parmak uçlarında halkaların olduğu deri eldivenleri ve yine deri maskesiyle bakışları üzerinde topladı.

"Önemli olan şık ve farklı olmak." diyen ünlü popçu, meslektaşı Demet Akalın’la polemik yaşadığı günler hakkında "Bazen özlüyorum." dedi ve ilginç bir göndermede bulundu:

"SAĞLIKLI YAŞAMA GEÇTİM"

“Artık kanla beslenmiyorum tabii bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor, olmaz mı? İnsanız hepimizde var bu. Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk, mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum. Bazen özlüyorum ama yok bir daha olamaz, öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim.

O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı, herkes sizi rakip gibi görüyor. Yükselince sizinle herkes yarışıyor, şu an kendimi öyle bir yarışta hissetmiyorum. 'Tur olarak çok önde, tur attım' dermişim. Böyle bir mütevazı bir açıklama yapıp gidiyorum."