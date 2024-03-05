Hande Yener ve Nilgün Belgün'ün başı dolandırıcılarla dertte! Takipçilerini uyardılar Ünlü şarkıcı Hande Yener ve oyuncu Nilgün Belgün, SMS (kısa mesaj) dolandırıcılığı nedeniyle mağdur olduklarını belirtip sosyal medyadan takipçilerini uyardı.

ensonhaber.com

Dolandırıcılar durmuyor. Yöntemlerini yenilerini ekleyerek vatandaşı olduğu kadar ünlü isimlerin de peşine düşüyor.

Hem Hande Yener hem de Nilgün Belgün, Instagram hesabının hikaye kısmında paylaşımda bulundu.

Hande Yener, yakınlarının tuzağa düşmemesi için önlem aldı ve bir açıklama mesajı yayınladı. Dolandırıcılık olayı nedeniyle savcılığa başvuran ünlü isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen itibar etmeyiniz"

‘’Benim adıma bir telefon numarası üzerinden yakınlarıma WhatsApp’tan mesajlar atılıyor. Lütfen itibar etmeyiniz. Savcılığa şikayette bulundum.’’

Oyuncu Nilgün Belgün ise kendisine ait olmayan bir numaradan arkadaşına gönderilen ‘’Canım Nilgün Belgün ben, nasılsın?’’ şeklindeki mesajın ekran görüntüsünü Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı ve uyarıda bulundu: "Bu numara bana ait değildir. Benim adımı kullanarak başkalarını arayan bu şahsa asla cevap vermeyin!"