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    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian'a benzetildi

    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian'a benzetildi

    Bir süredir Antalya'da olan Hande Yener, son makyajı ve saç stili ile ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ı andırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 09:16
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    Ünlü şarkıcı Hande Yener, bir süredir ekibiyle birlikte yeni klip hazırlıkları için Antalya'da bulunuyordu.

    Yeni albümü 'Carpe Diem' için bambaşka bir tarza bürünerek sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Hande Yener'in son hali, takipçilerini şaşkına çevirdi.

    KİM KARDASHİAN'A BENZETİLDİ

    Son imajıyla ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'a benzetilen Hande Yener'i, takipçileri ayırt etmekte zorlandı.

    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian a benzetildi #1

    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian a benzetildi #2

    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian a benzetildi #3

    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian a benzetildi #4

    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian a benzetildi #5

    Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian a benzetildi #6

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