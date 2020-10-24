Haberler

Magazin Haberleri

Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Hande Yener, yeni imajıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Bir süredir Antalya'da olan Hande Yener, son makyajı ve saç stili ile ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ı andırdı.