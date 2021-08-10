Hande Yener'den cesur kombin

Hande Yener süper minisinin altına fileli çoraplarını çekti göğüs dekoltesi olay oldu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, katıldığı bir ödül töreninde 'Yılın En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı' ödülünü aldı.

İddialı sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Yener, ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle yine çok konuşuldu. Cesur kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan Yener, kısa süre içinde gündem oldu.

"KARIŞAN ÇOK"

Geceye iki tane file çorapla hazırlandığını söyleyen Yener, geçtiğimiz günler de Gülşen ile sahne kıyafetlerinin çok konuşulmasına; “Çok fazla karışan çıkmaya başladı, başka ülkelerden bizim ülkemize laf atanlar çıkmaya başladı…Konuşmayı sevmiyorum, icraatçıyım, kadınlar adına özgürlüğümüzü gösteriyoruz…” dedi.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Ancak ünlü şarkıcının iddialı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının tarzını beğendiğini dile getirdi.