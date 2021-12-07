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    Hande Yener'in pantolonu olay oldu

    48 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener, klip için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:59
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    Hande Yener'in pantolonu olay oldu

    Sahnede giydiği cesur kıyafetlerle gündeme gelen Hande Yener, yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yener, o anların kamera arkasını sosyal medya hesabından paylaştı.

    SİYAH BEYAZ KOMBİN

    Siyah beyaz bir kombinle kamera karşısına geçen Yener'in kalça dekoltesi şaşırttı. Klipten bir kesiti Instagram hesabından yayınlayan Yener'in ilginç dekolteli pantolonu, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi.

    48 YAŞINDA

    Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetikleri anlatan 48 yaşındaki şarkıcının, kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

    Hande Yener'in pantolonu olay oldu VİDEO

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