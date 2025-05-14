Hande Yener'in sahne tarzı gündemde

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Hande Yener, son zamanlarda verdiği röportajlarla gündem oluyordu.

Ancak Yener bu kez, sahne tarzıyla sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Hande Yener, dün gece bir mekanda sahne aldı ve hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.

KIYAFETİ OLAY OLDU

Ancak Yener'in bu kez, şarkılarından çok sahne için tercih ettiği kıyafeti konuşuldu.

Yener, giydiği kıyafetle sosyal medyadan eleştirilerin odağındaki isim oldu.

"MASA ÖRTÜSÜ"

Yener'in kıyafetini sosyal medya kullanıcıları masa örtüsüne benzetti.