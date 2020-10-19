Hande Yener'in takımı alay konusu oldu

Lila bir takım elbiseyle kamera karşısına geçen Hande Yener, sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni albümü 'Carpe Diem’ için İtalya-Milano’da 480 bin TL harcayarak bir çekim yaptırmıştı. Yener, havalı tarzıyla da sosyal medyada övgüler almıştı. Stiline İtalyan moda danışmanı Gabriele Papi'nin karar verdiğini söyleyen pop yıldızının, önceki günkü hali şaşırttı.

SOLUK RENKLİ VE ÜTÜSÜZ

Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener, üzerine 2 beden büyük gelen, lila renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti.

Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Yener reklamla değil, ama tarzıyla bir anda günün konusu oldu.

"DEDEMİN TAKIMI"

Hande Yener’e; “Seneye de giyersin”, “Babasının takımını giyen çocuk”, “Emekli amca kirayı çekmeye gidiyor”, “Dedesinden miras kalmış” şeklinde yorumlar geldi.