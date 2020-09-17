Hanife Gürdal boşandı

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'la yollarını ayırdı.

Bir döneme damga vuran evlilik programları ile adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı.

RTÜK tarafından programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife, daha sonra sürpriz bir karara imza atarak Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.

"EVLİLİK AĞIR GELDİ"

Gürdal'ın, fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evliliği 9 ay sürdü. Boşandığını açıklayan Hanife şu mesajı paylaştı: “Ağır gelen sorumluluklarım sebebiyle evliliğimizi bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen eleştirilerinizi yaparken sağduyulu olmanızı rica edeceğim. Kendisine mutluluklar dilerim."