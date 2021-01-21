Euro
8.9674
-0.2%
Dolar
7.3888
-0.41%
Altın
444.3
-0.32%
Borsa
1.576
0.42%
Bitcoin
252.498
-5.85%
EXEN Coin
17.31
-14.30%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Hanife Gürdal'ın kar eğlencesi hastanede bitti

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal'ın, Trabzon'da yaylaya çıkma hayali hastanede bitti.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hanife Gürdal'ın kar eğlencesi hastanede bitti

    Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla ün kazanan Hanife Gürdal, dün eşi, annesi, babası ve kız kardeşiyle uzun süredir yaşadığı Trabzon'da yaylaya çıkmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı yüzünden arabaları kara saplandı.

    PARMAĞI KIRILDI

    Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz ve babası aracı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada talihsiz bir kaza yaşayan Gürdal'ın eşi, parmağını kırdı.

    DOKTOR GÜLDÜ

    Hanife'nin annesi ise karın üzerinden yürürken bir anda kayıp yere düştü. Talihsizliklerin peş peşe yaşandığı günde Gürdal'ın annesi de bir kolunu kırdı. Yaşadığı aksilikleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hanife Gürdal, "Kemal'in ve annemin aynı anda bir yerlerini kırması doktorları bile güldürdü." ifadelerini kullandı.

    Fotoğrafçı eşi Kemal Ayvaz ve annesinin hastane önünde bir fotoğrafını çekip paylaşan Gürdal, "Birbirlerine olan bağlılığı şimdi de gördük." dedi.

    Hanife Gürdal ın kar eğlencesi hastanede bitti #1

    Hanife Gürdal ın kar eğlencesi hastanede bitti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir