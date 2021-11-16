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    Harika Avcı, emekli olmak istemedi

    80’li yıllara güzelliğiyle damga vuran Harika Avcı'nın emekli olmayı reddettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 08:12
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    Harika Avcı, emekli olmak istemedi

    Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damgasını vuran 61 yaşındaki Harika Avcı'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen Avcı'nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranının ödediği medya da yer almıştı.

    EMEKLİ OLMAKTAN UTANDI

    Avcı'nın emekliliği reddettiği öğrenildi. Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği iddia edildi.

    Harika Avcı kabul etmiş olsa, 5 bin TL emekli maaşı alacaktı.

    Harika Avcı, emekli olmak istemedi #1

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