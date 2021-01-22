Harika Avcı, İstanbul'u terk etti

Artık İStanbul'da yaşamak istemeyen Harika Avcı, Torba'ya yerleşti.

Maddi zorluklar yaşadığı iddia edilen Türk sineması ve müzik dünyasının ünlü sanatçısı Harika Avcı cephesinden yeni bir haber geldi.

YENİ YAYAT KURDU

İstanbul'da geçinemeyen Harika Avcı, radikal bir karar aldı. Sevilen sanatçı İstanbul’u terk etti. Fatih Erkoç, Yonca Evcimik, Aykut Gürel, Hakan Altun, İskender Paydaş, Nalan ve Fedon gibi Bodrum’a yerleşti.

Sanatçı İstanbul’da yaşamını bırakarak Torba’da kendine yeni bir hayat kurdu.