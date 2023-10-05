Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi Zor günler geçirdiği ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Harika Avcı, son haliyle ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın yıldızı Harika Avcı, sağlık sorunları ve yaşam tarzıyla gündeme gelmişti. Avcı'ya son olarak siroz teşhisi konduğu ortaya çıkmış ve hatta intihar girişiminde bulunduğu da söylenmişti.

2. Sayfa'nın haberine göre, kameralardan uzak bir hayat yaşayan Harika Avcı, 6 aydır kirasını ödeyemediği iddia edilen Bakırköy'deki evinin önünde objektiflere takıldı.

"İyiyim, bomba gibiyim"

Sağlık durumun iyi olduğunu söyleyen Harika Avcı, "İyiyim, bomba gibiyim." derken kirasını ödemediği iddiasını da reddetti. Avcı, "Yakın zamanda ağabeyinizi kaybetmişsiniz, başınız sağ olsun." sorusu üzerine de "Ağabeyim hayatta, yok öyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Ancak Avcı'nın komşuları ve esnaflar, sanatçının ağabeyinin vefat ettiğini, naaşının da evden çıkarıldığını söyledi.