Harika Avcı'nın son hali şaşırttı

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Harika Avcı'dan yeni bir kare ortaya çıktı.

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan sevilen sanatçı Harika Avcı'nın son fotoğrafı, sosyal medyaya düştü.

Gözlerden uzak bir yaşamı seçen Yeşilçam yıldızının son fotoğrafını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Şimdilerde geri dönüş hazırlığında olan Avcı, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat masasına yattı.

PARASIZ KALDI İDDİASI

Senelerdir ortalarda görünmeye Harika Avcı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda bir iddia ortaya atılmıştı. Avcı’nın beş parasız kaldığı, kirasını ve faturalarını bile ödeyemediği iddia edilmişti.