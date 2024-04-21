Harper Beckham, annesi Victoria'nın doğum gününde objektiflere yansıdı 12 yaşındaki Harper, stiliyle annesini hatırlattı. Harper'a, babası David eşlik etti.

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David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, 50'nci yaş gününü kutladı.

İngiliz modacının doğum gününe aile üyelerinin yanı sıra birçok davetli de katıldı.

Victoria'nın doğum gününde dikkat çeken isimlerden biri de kızı Harper Beckham oldu.

Victoria'nın doğum gününde Harper ön planda

İngiliz basını, 12 yaşındaki Harper'ın, annesinin doğum günü partisine giderken objektiflere yansıdığı anlarını paylaştı.

12 yaşındaki Harper, zarif gümüş rengindeki saten elbisesiyle ülke kamuoyunda gündem oldu.

Annesinin izinde

Haberlerde, "Harper Beckham, annesi Victoria'nın şık ayak izlerini takip ediyor." şeklinde ifadelere yer verildi.

Harper, kıyafetini topuklu bir çift beyaz açık parmaklı ayakkabıyla tamamladı.