Harry Potter'ın heykeli Londra'ya dikilecek

Harry Potter'ın uçma sahnesini betimleyecek heykel, Leicester Meydanı'na yerleştirilecek.

Dünya genelinde hem izlenme hem de okunma oranlarında rekorlar kıran Harry Potter’ın heykeli İngiltere’de dikilecek.

Heykel için başkent Londra’daki Leicester Meydanı'nda seçildi.

Andrzej Szymczyk imzası taşıyan heykel, Kasım 2001'de filmin galasının yapıldığı yerin yakınında görücüye çıkarılacak.

HEYKEL, UÇMA SAHNESİNİ BETİMLEYECEK

Daniel Radcliffe’i model alan bronz heykel, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Quidditch sahasında Nimbus 2000 süpürgesiyle uçma anını tasvir ediyor.

Harry Potter’ın küresel imtiyaz haklarının sahibi Josh Berger, “Bu etkileyici enstalasyondaki heykeller, film tarihindeki en ikonik karakter ve aktörlerden bazılarını temsil ediyor ve Harry Potter'ın meydan boyunca yükselişini görmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Berger, “Harry Potter serisi, onlarca yıldır her yaştan hayranı memnun ediyor ve bunun insanlara neşe getirmeye devam edeceğini umuyoruz.” diye konuştu.

Leicester Meydanı ilk kez 1930'da bir sinemaya ev sahipliği yaptı ve ilk prömiyer 1937'de burada gerçekleşti.