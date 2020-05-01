Harun Tan'dan duygusal mesaj

İki hafta önce lenfoma tedavisi görürken vefat eden Pars'ın ardından babası Harun Tan, duygusal bir mesaj yayınladı.

Ebru Şallı ile Harun Tan’ın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, yaklaşık iki hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

"ÇİÇEK EKTİK ÜZERİNE"

Tan, sosyal medya hesabından Vural Candar’ın ““Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe” sözlerinin yer aldığı şiirini paylaştı.